«Молодость открывает горизонты»: Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня Молодежи

На сегодняшний день в регионе проживает больше 727 тысяч молодых людей.

Губернатор напомнил, что одним из приоритетных направлений деятельности правительства области является создание условий, чтобы уральская молодежь могла развиваться и самореализоваться.

Молодость открывает бескрайний горизонт возможностей, даёт смелость и силы для воплощения самых дерзких идей, отметил Евгений Куйвашев.

В 2019 году на реализацию программ, касающихся работы с молодежью, из областного бюджета было выделено 558 миллионов рублей. В том же году было открыто пять новых учреждений по работе с молодежью, построено семь уличных площадок, а также открыты новые клубы.

В рамках проекта «Молодёжная перспектива региона» было поддержано 132 инициативы.

Также в регионе реализуется программа помощи в получении жилья и улучшения жилищных условий для молодых семей. Благодаря ей свои жилищные условия улучшили 483 семьи.

В 2019 году были проведены такие крупные мероприятия как встреча выпускников КВН, Всероссийский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», спортивные соревнования и другие молодёжные мероприятия.

Кроме того уральскую молодежь поздравила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила, что от школьников, молодых специалистов, предпринимателей и общественников зависит не только будущее региона, но и всей страны.