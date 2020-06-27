Назван самый активный район Нижнего Тагила по голосованию по поправкам в Конституцию
В Нижнем Тагиле за два дня голосования по поправкам в конституцию наиболее активным из всех оказался Ленинский район, сообщают ИА «Все Новости».
На избирательные участки пришли 11 060 жителей района или 13%. Немного отстал по показателям Дзержинский район. Там проголосовало 10 935 человек или 12,4%. Наименьшая активность наблюдается в Тагилстроевском районе. Там явка составила 9,7% или 9248 человек.
По словам председателя нижнетагильского избиркома Лидии Брызгаловой, в общей сложности за два дня явка по городу составила 12%. Проголосовали по поправкам в Конституцию больше 30 тысяч жителей города.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Свои голоса оставили также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутат законодательного собрания Михаил Ершов и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.