Назван самый активный район Нижнего Тагила по голосованию по поправкам в Конституцию

На избирательные участки пришли 11 060 жителей района или 13%. Немного отстал по показателям Дзержинский район. Там проголосовало 10 935 человек или 12,4%. Наименьшая активность наблюдается в Тагилстроевском районе. Там явка составила 9,7% или 9248 человек.

По словам председателя нижнетагильского избиркома Лидии Брызгаловой, в общей сложности за два дня явка по городу составила 12%. Проголосовали по поправкам в Конституцию больше 30 тысяч жителей города.