«Они раскручивают конфликт»: в Екатеринбурге УрГУПС объяснил спиливание деревьев

По словам начальника отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасии Кирилловой, 26 июня в парке ВУЗа была произведена санитарная вырубка согласованная с администрацией города.

Она отметила, что одним из способов ухода за парком является вырубка сухих, поврежденных и больных деревьев. Этот помогает улучшить экосреду и исключить случаи падения деревьев из-за сильного ветра.

Тем не менее, некоторые жители, называя себя активистами, только и ищут любую возможность для искусственного раскручивания конфликта в целях привлечения к себе внимания. К примеру, сегодня во время плановых санитарных мероприятий они опять попытались создать очаг напряженности и привлечь внимание СМИ, выразив сомнение в законности действий вуза. Их не интересовало ни наличие разрешения администрации города, ни забота вуза о парке и его посетителях, сказала Анастасия Кириллова.

Она подчеркнула, что ежегодно в парке высаживается больше трех десятков деревьев.

Ранее о спиливании деревьев заявил координатор общественной организации «Открытая Россия» Владислав Постников на своей странице в соцсетях. Активисты остановили вырубку, так как у работников не было порубочного билета на снос деревьев. Защитники собирались обратиться с заявлением о незаконной вырубке в полицию.