«Они раскручивают конфликт»: в Екатеринбурге УрГУПС объяснил спиливание деревьев
В УрГУПС, расположенном в Екатеринбурге, объяснили, что спиливание деревьев проводилось с целью устранения больных деревьев, чтобы не они не падали во время ураганов на людей, сообщает 66.RU.
По словам начальника отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасии Кирилловой, 26 июня в парке ВУЗа была произведена санитарная вырубка согласованная с администрацией города.
Она отметила, что одним из способов ухода за парком является вырубка сухих, поврежденных и больных деревьев. Этот помогает улучшить экосреду и исключить случаи падения деревьев из-за сильного ветра.
Тем не менее, некоторые жители, называя себя активистами, только и ищут любую возможность для искусственного раскручивания конфликта в целях привлечения к себе внимания. К примеру, сегодня во время плановых санитарных мероприятий они опять попытались создать очаг напряженности и привлечь внимание СМИ, выразив сомнение в законности действий вуза. Их не интересовало ни наличие разрешения администрации города, ни забота вуза о парке и его посетителях, сказала Анастасия Кириллова.
Она подчеркнула, что ежегодно в парке высаживается больше трех десятков деревьев.
Ранее о спиливании деревьев заявил координатор общественной организации «Открытая Россия» Владислав Постников на своей странице в соцсетях. Активисты остановили вырубку, так как у работников не было порубочного билета на снос деревьев. Защитники собирались обратиться с заявлением о незаконной вырубке в полицию.
Конфликт вокруг парка УрГУПС начался в декабре 2019 года, когда на его территории вырубили деревья под строительство бассейна. Активисты обратились в прокуратуру, которая признала вырубку незаконной и потребовала устранить нарушения. Этого сделано не было и активисты самостоятельно посадили новые деревья, из-за чего университет обратился в прокуратуру, а мэрия планировала обратиться в МВД и ФСБ.