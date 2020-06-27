Скрывавшемуся по кустам с обрезом екатеринбуржцу грозит уголовная статья
В Екатеринбурге полицейскими был задержан 29-летний мужчина, который пытался скрыться по кустам от стражей порядка с обрезом ружья под курткой, сообщает E1.
Инцидент произошел 25 июня.
По информации полиции, правоохранители заметили выходящего из дома мужчину, у которого из-под куртки торчала рукоятка обреза. На просьбу остановиться он начал убегать, угрожая, что начнет стрелять.
В полиции пояснили, что мужчина по время бегства в кустах выбросил оружие. Оперативники задержали его в районе улицы Крауля, 87. Он оказал активное сопротивление.
Задержанным оказался местный житель 1991 года рождения. У него несколько судимостей за незаконный сбыт и хранение наркотических веществ, грабеж и неправомерное завладение автомобилем. В 2019 году он освободился из мест заключения. Брошенный обрез ружья «Иж» был направлен на исследование.
Против мужчины было возбуждено дело по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, инициировано уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия). Кроме того, по факту применения насилия в отношении полицейского материалы переданы в СУ СКР по Свердловской области.