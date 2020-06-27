Скрывавшемуся по кустам с обрезом екатеринбуржцу грозит уголовная статья

Инцидент произошел 25 июня.

По информации полиции, правоохранители заметили выходящего из дома мужчину, у которого из-под куртки торчала рукоятка обреза. На просьбу остановиться он начал убегать, угрожая, что начнет стрелять.

В полиции пояснили, что мужчина по время бегства в кустах выбросил оружие. Оперативники задержали его в районе улицы Крауля, 87. Он оказал активное сопротивление.

Задержанным оказался местный житель 1991 года рождения. У него несколько судимостей за незаконный сбыт и хранение наркотических веществ, грабеж и неправомерное завладение автомобилем. В 2019 году он освободился из мест заключения. Брошенный обрез ружья «Иж» был направлен на исследование.