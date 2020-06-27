Собчак опубликовала видеозапись потасовки в Среднеуральском монастыре
Ксения Собчак опубликовала видео того, как на ее съёмочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре. На видео видно, что монахини применяли силу к представителям СМИ. Запись Собчак опубликовала в своем telegram-канале.
На видеозаписи Собчак просит пропустить ее к Сергию, чтобы задать ему вопросы. Но одна из монахинь не дает ей пройти. Также на видео видно, как к оператору пытаются приблизиться какие-то мужчины, но Собчак встает между ними и оператором Сергеем.
Затем происходит потасовка между служителями церкви и героем фильма. Собчак бежит к нему, но одна из монахинь хватает ее за кофту, Собчак падает на землю. Затем камера фиксирует оператора Сергея, который лежит на земле, сверху его держит мужчина. Сергей говорит, что камеру у него забрали.
Сегодня Ксения Собчак заявила, что во время съемок фильма на нее напали. Она приехала в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием и планировала снять о нем фильм. В епархии заявили, что просили журналистов не усугублять обстановку, сложившуюся в монастыре. Но позднее журналистка рассказала, что в монастырь она отправилась, чтобы снять фильм о том, как там истязали детей. К ней обратились бывшие послушники, рассказавшие о насилии над ними.