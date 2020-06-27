Собчак опубликовала видеозапись потасовки в Среднеуральском монастыре

На видеозаписи Собчак просит пропустить ее к Сергию, чтобы задать ему вопросы. Но одна из монахинь не дает ей пройти. Также на видео видно, как к оператору пытаются приблизиться какие-то мужчины, но Собчак встает между ними и оператором Сергеем.

Затем происходит потасовка между служителями церкви и героем фильма. Собчак бежит к нему, но одна из монахинь хватает ее за кофту, Собчак падает на землю. Затем камера фиксирует оператора Сергея, который лежит на земле, сверху его держит мужчина. Сергей говорит, что камеру у него забрали.