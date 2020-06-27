Свердловский омбудсмен проверила избирательные участки после инцидента с журналистом

В частности, проверка была проведена на 1625, 1630, 1633 и 1663 участках в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

На участках обстановка рабочая. Каждому участнику предоставляются средства индивидуальной защиты, информационные буклеты и ручки.

Ранее в УИК 1663 был задержан сотрудник СМИ, являющийся журналистом издания «Долгопрудненские страницы» Владислав Иванов. Татьяна Мерзлякова обратилась за разъяснениями к председателю комиссии Максиму Скороходову, а также волонтерам и наблюдателям.

Они отметили, что журналист вел себя недопустимо. Суть конфликта в том, что Иванов отказывался надевать маску и перчатки, а также предоставлять сумку для проверки.

Руководитель ЦОН региона Татьяна Мерзлякова обратила внимание, что правила едины для всех и обязательны для соблюдения.