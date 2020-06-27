В России отменены справки об отсутствии коронавируса для санаториев
Роспотребнадзор изменил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений. Теперь, согласно новым правилам, отдыхающим не требуется предъявлять справку, что у них нет коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.
При этом, отдыхающие должны будут предоставить справку, что они не контактировали с зараженным в последние 14 дней. Или иметь отметку в документах. Справка должна быть выдана не позднее, чем за три дня до отъезда. Кроме того, для заселения на руках должна быть курортная карта.
Еще среди нововведений выделяется то, что разрешено заселять в один номер двух незнакомых людей. Так, в общие номера могут заселиться члены семьи, проживающие вместе люди и гости с сопровождающими. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал заселять в номера по одному человеку, а в общие — только членов семьи или людей с сопровождающими.
Кроме того, разрешено работать столовым, кафе и ресторанам в санаториях при условии соблюдения мер безопасности. Ранее рекомендовалось еду доставлять в номер, а питаться в столовых и кафе можно было при условии, что за столом будет находиться один человек, кроме семей и проживающих вместе.