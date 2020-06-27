В Свердловской области сняли ограничения из-за коронавируса на предприятиях
Глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских отменил постановление о 10 апреля, которое предполагает введение ограничительных мер на предприятиях региона. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства региона.
В нем прописано, как работодателям организовать работу по предупреждению распространения коронавируса.
При этом, ограничения все равно продолжают действовать.
С 7 июня начало действовать постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о профилактике коронавируса. В документе описаны правила организации и проведения дезинфекции для профилактики COVID-19.
В общей сложности постановление имеет шесть глав, в которых прописаны все необходимые мероприятия по защите от коронавируса, лабораторной диагностике, действиях при выявлении инфекции и другие.
Этот документ будет действовать до конца года. При этом в него могут быть внесены корректировки.
Число зараженных коронавирусом в Свердловской области приближается к 12 тысячам человек. При этом больше половины из них уже выздоровели.