В Свердловской области сняли ограничения из-за коронавируса на предприятиях

В нем прописано, как работодателям организовать работу по предупреждению распространения коронавируса.

При этом, ограничения все равно продолжают действовать.

С 7 июня начало действовать постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о профилактике коронавируса. В документе описаны правила организации и проведения дезинфекции для профилактики COVID-19.

В общей сложности постановление имеет шесть глав, в которых прописаны все необходимые мероприятия по защите от коронавируса, лабораторной диагностике, действиях при выявлении инфекции и другие.

Этот документ будет действовать до конца года. При этом в него могут быть внесены корректировки.