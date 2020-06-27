Жители Екатеринбурга пожаловались на ожидание скорой помощи по несколько часов
Жители Екатеринбурга в последние несколько дней не могут дозвониться до скорой помощи. Ответа приходится ждать по 15 минут, а саму машину от двух до четырех часов, сообщает 66.RU.
В оперативном штабе Свердловской области наличие проблемы признали. Там отметили, что причиной этому являются нагрузки на систему здравоохранения.
О проблемах в работе медучреждений люди говорят с начала недели. Одна из жительниц Екатеринбурга рассказала, что сначала около 15 минут пыталась дозвониться до скорой помощи, так как у бабушки начались проблемы с сердцем. После того, как вызов был принят, скорая не ехала около 2,5 часов. Сколько пришлось бы ждать неизвестно, но бабушке стало лучше, а потому она позвонила и отменила вызов.
Кроме того, в редакцию обратился еще один житель Екатеринбурга. Он рассказал, что его 73-летняя бабушка была доставлена с пневмонией в ЦГКБ № 1 в 12.00. По его словам, в течение семи часов к ней никто не подходил, а потом было принято решение о перевозке в другую больницу до двух часов ночи.
В оперативном штабе сообщили, что нагрузка на систему здравоохранения города возросла. Это коснулось и службы скорой помощи. Там отметили, что каждый вызов обрабатывается, пациенты получают медицинскую помощь. На экстренные вызовы скорая приезжает в установленный нормативом срок — 20 минут.
Кроме того, в оперативном штабе предлагают обращаться по вопросам работы скорой помощи в горздрав или минздрав.
Ранее стало известно о том, что в больницах Екатеринбурга заканчиваются койки для пациентов больных коронавирусом. Эту информацию подтвердил оперативный штаб, но отметили, что ситуация не вызывает опасений, так как ежедневно ситуация меняется, потому что людей выписывают из больниц.