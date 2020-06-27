Жители Екатеринбурга пожаловались на ожидание скорой помощи по несколько часов

В оперативном штабе Свердловской области наличие проблемы признали. Там отметили, что причиной этому являются нагрузки на систему здравоохранения.

О проблемах в работе медучреждений люди говорят с начала недели. Одна из жительниц Екатеринбурга рассказала, что сначала около 15 минут пыталась дозвониться до скорой помощи, так как у бабушки начались проблемы с сердцем. После того, как вызов был принят, скорая не ехала около 2,5 часов. Сколько пришлось бы ждать неизвестно, но бабушке стало лучше, а потому она позвонила и отменила вызов.

Кроме того, в редакцию обратился еще один житель Екатеринбурга. Он рассказал, что его 73-летняя бабушка была доставлена с пневмонией в ЦГКБ № 1 в 12.00. По его словам, в течение семи часов к ней никто не подходил, а потом было принято решение о перевозке в другую больницу до двух часов ночи.

В оперативном штабе сообщили, что нагрузка на систему здравоохранения города возросла. Это коснулось и службы скорой помощи. Там отметили, что каждый вызов обрабатывается, пациенты получают медицинскую помощь. На экстренные вызовы скорая приезжает в установленный нормативом срок — 20 минут.

Кроме того, в оперативном штабе предлагают обращаться по вопросам работы скорой помощи в горздрав или минздрав.