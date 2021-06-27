Минеева: У молодежи есть запрос на наставников в деле предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала об итогах молодежного просветительского проекты «Бизнес-уикенд». По ее словам, молодежи требуется институт наставничества в бизнесе.

Ранее вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что участие в проекте «Бизнес-уикенд» помогло примерно 600 молодым москвичам организовать свое дело. Участие в проекте могут принять студенты и выпускники школ, причем абсолютно бесплатно. С участниками программы делятся опытом успешные предприниматели. При этом молодежь может, прямо в рамках «Бизнес-уикенда», применять полученные знания. По мнению Минеевой, погружение в ресурсную среду непосредственно в процессе обучения крайне важно для результата. Она также отметила, что наставничество показало свою эффективность в работе с молодежью. «Бизнес-уикенда» – проект, который не ограничивается теоретическим обучением. Его основная задача – помочь молодым людям создать полноценные и жизнеспособные стартапы. Примечательно то, что после участия в проекте многие так и поступают. Бизнесмены, не достигшие 20-летнего возраста, открывают рекламные агентства, создают бренды развивающих игрушек и многое другое. В столице Российской Федерации сегодня насчитывается уже более 13 000 стартапов, созданных гражданами, возраст которых до 25 лет. Минеева рассказала также о том, что сейчас прорабатываются инициативы, стимулирующие предпринимателей на прием несовершеннолетних в качестве сотрудников. Таким образом, юноши и девушки смогут получить опыт, который пригодится в бизнесе. Сам проект «Бизнес-уикенд» был запущен в 2018 году. Его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что программа делится на 2 ключевых блока: «Проакселератор» и «Акселератор». Первый предназначен для тех, кто только думает о своем деле или только вступил на этот путь. Второй – это обучение уже имеющих свой бизнес. Помимо этого существуют 3 дополнительных раздела. «Бизнес-уикэнд. Старт» предназначается для молодых людей, возрастом 14-18 лет. «Бизнес-уикэнд. 50+» учит предпринимательству людей старшего поколения. А «Бизнес-уикэнд. Компетенции» – это возможность приобрести востребованный узкоспециализированный навык, например, научиться настраивать таргетированную рекламу Сообщается, что в столице уже был организован масштабный просветительский проект для молодых предпринимателей – Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (MOS.МШУ). Его курирует уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева совместно с департаментом образования и науки правительства Москвы.

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