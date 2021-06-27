Опасность на двух колесах. Почему растет количество ДТП с электросамокатами?

Живу на два города, поэтому часто бываю в Екатеринбурге. Там самокатчиков в разы больше, чем в Тагиле. Недавно шла себе спокойно в магазин и в какой-то момент шагнула в сторону, чтобы обойти яму на дороге. И вдруг — резкий удар. В меня врезался молодой человек на электросамокате, но он даже не обернулся и поехал дальше, хотя сам еле устоял. После этого весь день от удара болела рука,рассказала TagilCity.ru тагильчанка по имени Наталья.