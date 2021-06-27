Опасность на двух колесах. Почему растет количество ДТП с электросамокатами?

Спрос на быстрое и мобильное передвижение растет по городу год от года. На улицах появляется все больше велосипедистов, но для тех, кто не хочет или не любит крутить педали, выходом стали электросамокаты. Кто-то использует их, чтобы добраться из пункта А в пункт В, а кто-то любит просто поколесить в парках и прогулочных зонах. В больших городах, например, в Екатеринбурге, существует кикшеринг — краткосрочная аренда электросамокатов. Выбираешь через мобильное приложение ближайший самокат, доезжаешь до нужной точки и там же оставляешь.
В Нижнем Тагиле подобной аренды расставленных по городу электросамокатов нет. Существуют лишь пункты по прокату в зонах отдыха горожан — Тагильской лагуне, парке «Народном», площади Славы и других. В этом случае самокаты используют чаще как средство развлечения, а не передвижения.
Казалось бы, электросамокаты — дело хорошее, ведь люди решают свою транспортную проблему, но с их популярностью растет и реальная угроза для пешеходов.
Живу на два города, поэтому часто бываю в Екатеринбурге. Там самокатчиков в разы больше, чем в Тагиле. Недавно шла себе спокойно в магазин и в какой-то момент шагнула в сторону, чтобы обойти яму на дороге. И вдруг — резкий удар. В меня врезался молодой человек на электросамокате, но он даже не обернулся и поехал дальше, хотя сам еле устоял. После этого весь день от удара болела рука,рассказала TagilCity.ru тагильчанка по имени Наталья.
В соцсетях подобных историй от екатеринбуржцев множество. Кто-то из них шутит, что «пора отрастить глаза на затылке», так как самокатчики «подкрадываются» сзади незаметно, а кто-то считает, что им и вовсе не место в пешеходной зоне.
В Нижнем Тагиле появлению любителей электросамокатов в парках также рады далеко не все. Особенно в этом случае за безопасность детей беспокоятся родители.
Мы часто с дочкой, которой четыре года, гуляем по набережной. И иногда молодые люди, гоняющие на самокатах, по настоящему пугают. Если взрослые притормозят, увидев впереди ребенка, то подростки разгоняются и не видят ничего впереди себя. Мы, конечно, стараемся гулять в детских зонах, но маленькому ребенку хочется побегать везде,поделилась мнением жительница Нижнего Тагила Татьяна.
Именно дети чаще всего страдают от столкновения с электросамокатами. Самокатчики при этом в большинстве случаев всего не несут никакой ответственности за наезд на пешехода и спокойно уезжают с места происшествия. Ведь по закону они просто пешеходы.
Когда человек едет на самокате и врезается в пешехода, данное происшествие не квалифицируется как ДТП. Это то же самое, как если бы два пешехода столкнулись друг с другом. Обычный несчастный случай, который не попадает в нашу статистику. Вместе с тем таких фактов сейчас уже достаточное количество,сообщил заместититель начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.
Правилами дорожного движения установлена верхняя граница скорости для мобильных средств передвижения, когда для управления ими не требуются водительские права — это 25 км/ч. При этом максимальная мощность двигателя устройства не должна превышать 250 ватт.
Однако в России нет какого-либо регламента, который бы устанавливал ответственность за отклонение характеристик электросамоката от данных норм. Пока это остается на совести сервисов аренды. В активно развивающихся службах кикшеринга стараются следить за тем, чтобы их устройства не превышали скорость 20 км/ч.
Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый второй россиянин считает что, необходимо вводить законодательные ограничения для вождения самокатов и электросамокатов. 49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов. Чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим (максимум до 10—20 км/ч), а также выделить отдельную категорию водительских прав и запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам.
Пользователи электросамокатов, которые не хотят соблюдать элементарных правил безопасности, становятся проблемой и для автомобилистов. Например, в мае два подростка 15 и 17 лет на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге. В результате их госпитализировали в больницу с травмами. Оказалось, что подростки катались вдвоем на одном самокате и врезались в автомобиль. Кроме того, они нарушили еще одно правило кикшеринга — арендовать самокат можно только достигнув совершеннолетия.
Но иногда в случае ДТП с автомобилями сотрудникам полиции удается привлечь самокатчиков к ответственности. В конце мая 20-летняя жительница Екатеринбурга на электросамокате врезалась во дворе в Lada Vesta. Полицейские установили, что электросамокат, на котором она передвигалась, имеет электродвигатель максимальной мощностью более 350 ватт. Сама девушка утверждала, что ехала со скоростью 15 км/ч. В результате ее привлекли к ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Также было заведено административное производство за движение по тротуару и нарушение ПДД.
По статистике МВД России, количество аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России в 2021 году выросло почти на 200%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 112. В Свердловской области с начала года произошло шесть подобных ДТП.
Проект поправок, касающихся движения мобильного транспорта, подготовлен Министерство транспорта РФ еще в 2019 году. В месте с ними в ПДД вводится понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), который объединяет под собой электросамокаты, моноколеса, ролики, коньки, скейтборды и так далее. В документе также было прописано, что владельцы СИМ получат право ездить по пешеходным зонам и переходам со скоростью пешехода.
Но здесь возникли разногласия. Профильные эксперты были против того, чтобы смешивать в поправках средства транспорта, которые по характеристикам соответствуют как минимум мопедам, с теми, которые не дотягивают даже до возможностей велосипеда.
Об опасности электросамокатов я говорил еще в прошлом году. У многих горожан и автомобилистов резко отрицательное отношение к самокатчикам, которые выскакивают на проезжую часть и гоняют по тротуарам. Это дело уже нужно как-то упорядочить, изучив опыт других стран. В России отсутствует законодательная база по этим видам транспорта. Но без реального наказания за нарушения закон соблюдать никто не будет, поэтому за водителями самокатов должны следить сотрудники ГИБДД и полиция, считает член Общественной палаты Свердловской области Владимир Щукин.
В ноябре 2020 года Минтранс выступил с новым предложением — ограничить скорость электрических самокатов и гироскутеров в пешеходном потоке до 20 км/ч, ввести новые дорожные знаки и штрафы за нарушения в соответствии с КоАП. По проезжей части разрешалось двигаться быстрее — до 60 км/ч, но при условии, что транспорт оборудован электродвигателем, тормозами, фарой и световозвращателем.
Также проект изменений регламентировал, с какого возраста и где разрешатся передвигаться на СИМ: до 7 лет — только по тротуару, с 7 до 14 — по велосипедным дорожкам, после 14 можно выезжать на проезжую часть.
Однако данный проект поправок так и не был доработан.
Поправки не обеспечивают безопасность участников движения. Ведь наезд на пешехода водителем СИМ на скорости даже 20 км/ч обернется травмой для обоих. Также проект не предполагает никаких экзаменов на права, а движение по автомобильным дорогам без знания ПДД тоже крайне опасно,поделился мнением с редакцией член общественного движения «Союз пешеходов» Василий Кравкин.
Еще одним решением проблемы передвижения электросамокатов на улицах российских городов может стать создание городской инфраструктуры, которая учитывает появление новых транспортных средств.
Чтобы повысить безопасность пользования самокатами, одних запретов мало. Нужно строить велодорожки, то есть создавать среду, в которой будет комфортно передвигаться и пешеходам, и велосипедистам, и самокатчикам,считают в велоклубе Нижнего Тагила.