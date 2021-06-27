Пользователи затравили тагильскую Insta-блогершу из-за видео с ребенком

Также она отметила, что могла бы не выкладывать данное видео, но считает это неправильным. На своем опыте блогерша хочет показать, что воспитание бывает «другое». Евгения подчеркнула, что не ожидала такого кибербуллинга. Под видео в TikTok набралась почти тысяча комментариев. Однако некоторые пользователи поддержали решение Евгении. Под видео люди делились воспоминаниями, когда прокалывали уши своим дочерям.