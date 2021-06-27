Пользователи затравили тагильскую Insta-блогершу из-за видео с ребенком

Пользователи затравили тагильскую Insta-блогершу из-за видео с ребенком

Пользователи затравили тагильскую Insta-блогершу из-за видео с ребенком

Вчера, 22:08
Общество
Фото: страница jen_de_ в Instagram
Блогерша из Нижнего Тагила Евгения, которая рассказывает о жизни многодетной мамы, подверглась кибербуллингу из-за видео с процедурой прокола ушей своему ребенку в TikTok.

На видеозаписи можно увидеть, как мастер специальным «пистолетом» прокалывает уши ее 11-месячной дочери. За это девушку раскритиковали пользователи соцсети. Об этом Евгения сообщила на своей личной странице в Instagram.

«Чекнутая мамаша» — это самое ласковое, как меня называли,написала Евгения.

Также она отметила, что могла бы не выкладывать данное видео, но считает это неправильным. На своем опыте блогерша хочет показать, что воспитание бывает «другое». Евгения подчеркнула, что не ожидала такого кибербуллинга. Под видео в TikTok набралась почти тысяча комментариев. Однако некоторые пользователи поддержали решение Евгении. Под видео люди делились воспоминаниями, когда прокалывали уши своим дочерям.

Фото:страница jen_de_ в Instagram

Зачем люди это пишут, раньше всем так прокалывали, ничего, живы. Когда вырастет, если захочет, снимет, это не проблемаотметил один из пользователей.

TagilCity.ru Евгения рассказала, что регулярно сталкивается с хейтерами, когда выкладывает откровенные видео о жизни своей семьи.

Я делюсь только своим опытом и мировоззрением. Даю другим мамочкам посмотреть со стороны на альтернативу воспитания,подчеркнула блогерша.

Напомним, ролей у женщин очень много, а благодаря онлайну они могут делиться своим опытом и знаниями со всем миром. Ранее TagilCity.ru делало подборку самых интересных женщин Нижнего Тагила в Instagram.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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