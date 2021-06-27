Ремонтом стадиона Высокогорец в Нижнем Тагиле займётся местная компания

Заказчиком по ремонту выступает МУП «Тагилгражданпроект».
Компания ООО «Тисизгео» на рынке зарегистрирована с 2009 года и за время своей работы поставила товаров и оказала услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей.
Напомним, что подрядчик должен провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на территории стадиона на улице Красноармейская, 82а. Контракт между подрядчиком и заказчиком действителен с момента подписания сторонами до 31 декабря 2021 года.