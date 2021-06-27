Ремонтом стадиона Высокогорец в Нижнем Тагиле займётся местная компания

Ремонтом стадиона Высокогорец на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле займётся ООО «Тисизгео». Тагильская компания снизила цену в 2 раза. В итоге вместо 730 тысяч рублей будет заплачено 342,7 тысячи.

Заказчиком по ремонту выступает МУП «Тагилгражданпроект». Компания ООО «Тисизгео» на рынке зарегистрирована с 2009 года и за время своей работы поставила товаров и оказала услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей. Напомним, что подрядчик должен провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на территории стадиона на улице Красноармейская, 82а. Контракт между подрядчиком и заказчиком действителен с момента подписания сторонами до 31 декабря 2021 года. Ремонт стадиона «Высокогорец» планируется в Нижнем Тагиле

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