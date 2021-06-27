Ремонтом стадиона Высокогорец в Нижнем Тагиле займётся местная компания

Ремонтом стадиона Высокогорец в Нижнем Тагиле займётся местная компания
Ремонтом стадиона Высокогорец в Нижнем Тагиле займётся местная компания
Сегодня, 13:04ОбществоФото: pixabay.com
Ремонтом стадиона Высокогорец на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле займётся ООО «Тисизгео». Тагильская компания снизила цену в 2 раза. В итоге вместо 730 тысяч рублей будет заплачено 342,7 тысячи.

Заказчиком по ремонту выступает МУП «Тагилгражданпроект».

Компания ООО «Тисизгео» на рынке зарегистрирована с 2009 года и за время своей работы поставила товаров и оказала услуг на сумму более 19,3 миллиона рублей.

Напомним, что подрядчик должен провести инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на территории стадиона на улице Красноармейская, 82а. Контракт между подрядчиком и заказчиком действителен с момента подписания сторонами до 31 декабря 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
стадионпоставщик
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы