СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле

СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле
СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле
Сегодня, 15:50ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В связи с невыплатой компенсации за работу с коровирусными больными госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле Следственный комитет Свердловской области начал проверку. Данная ситуация привлекла внимание следователей после обращения врачей из клиники к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Госпиталь работал с пациентами, у которых обнаружен Covid-19, весь 2020 год. Федеральные выплаты клиникой были получены за этот период, При этом представители утверждают, что региональные получены не были. Этим вопросом в настоящее время занимается Следственный комитет Свердловской области, как сообщает 66.RU. На данный момент все работники центра, взаимодействующие с заболевшими, опрошены следователями.

Напомним, что ранее учредитель Уральского лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» предъявил иск к «Корпорации развития Среднего Урала» с требованием, чтобы КРСУ выкупила 25% акций медицинского учреждения в счёт долга в размере 1,4 миллиарда рублей.

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Екатеринбург
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