Слабые отмазки заводов, мутная история и дикие самокаты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Помните его скандальное интервью с историями о многочисленных травмах персонала на УВЗ? В открытое противостояние с руководством градообразующего предприятия тагильчанин вступил после травмы матери, после которой ему пришлось уйти с работы, чтобы оказывать ей уход. Мужчина отсудил деньги у завода, а после начались проблемы, в результате мужчина решил озвучить факты в СМИ, лишился работы и добился восстановления в должности через суд. Закончилась ли на этом история заводчанина Александра Иванова, учитывая, что УВЗ практикует подачу в суд в том числе на СМИ? Покажет время.