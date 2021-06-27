Слабые отмазки заводов, мутная история и дикие самокаты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Политическая повестка на этой неделе начала заметно оживать: сразу три партии определились с кандидатами в депутаты в Госдуму от Нижнего Тагила. Михаил Бояркин — от КПРФ, Антон Гусев — от ЛДПР, Сергей Белоусов — от «Справедливой России». Персоны в городе имеют разную узнаваемость, как, впрочем, разнится и число сторонников этих партий.
Борьба за место в Госдуме будет не такой яркой, как за места в областном ЗакСО: вот где в ближайшие месяцы развернутся основные баталии. Сразу несколько старожилов свердловского Заксобрания рискуют лишиться своих мандатов из-за наступающей на пятки молодежи.
Если однажды вашего любимого блогера не окажется в сети — он вполне может оказаться нарушителем нового закона о просвещении, который регулирует просветительскую деятельность. Под действие закона могут попадать практически любые персоны и организации, ведущие какую-либо образовательную деятельность. Таким образом государство планирует отслеживать неблагоприятный контент в онлайне или оффлайне. Конечно, бьюти-блогерам бояться нечего, а вот различные общественники, особенно выступающие в учебных заведениях с лекциями о ЗОЖ, толерантности или семейных ценностях, очень даже могут оказаться неудобными просветителями.
Выросший травматизм, участившиеся ДТП и спорный статус пешеходов — эксперты рассказали TagilCity.ru, почему езда на электросамокатах становится проблемой, которую пора решать уже на законодательном уровне. А урбанисты напоминают властям, что выделение полос для велосипедов и самокатов смогло бы защитить от аварий на дорогах и столкновений на тротуарах.
Хронику трагической ночи на Чусовой раскрыли собеседники редакции, которые были у камня Омутного в день, когда погиб 16-летний подросток. История обрастает новыми подробностями, но распутывать клубок еще непросто: показания свидетелей расходятся, и это вызывает массу новых вопросов. Надеемся, этими вопросами зададутся и правоохранители, когда будут выяснять причины гибели ребенка.
На этой неделе тагильчанин, борющийся за права рабочих на УВЗ, смог вернуть свое рабочее место: суд признал его увольнение в апреле этого года незаконным, потребовал восстановить мужчину на работе, а также выплатить зарплату за этот период.
Помните его скандальное интервью с историями о многочисленных травмах персонала на УВЗ? В открытое противостояние с руководством градообразующего предприятия тагильчанин вступил после травмы матери, после которой ему пришлось уйти с работы, чтобы оказывать ей уход. Мужчина отсудил деньги у завода, а после начались проблемы, в результате мужчина решил озвучить факты в СМИ, лишился работы и добился восстановления в должности через суд. Закончилась ли на этом история заводчанина Александра Иванова, учитывая, что УВЗ практикует подачу в суд в том числе на СМИ? Покажет время.
Чем на этой неделе дышали жители Нижнего Тагила и почему на Коксохиме случился выброс зеленого цвета — читайте в экологических итогах недели. Спойлер: никто ни в чем не виноват, оно само превышает ПДК.
Подборка самых сочных мероприятий конца первого летнего месяца уже готова в нашем будничном культобзоре. И рекомендуем прочитать историю об уральском фермере Галимьяне Зиннурове — жизнеутверждающе!