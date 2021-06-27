Сотрудники МЧС Екатеринбурга сыграли в шашки под водой

Сотрудники МЧС Екатеринбурга сыграли в шашки под водой
Сотрудники МЧС Екатеринбурга сыграли в шашки под водой
Сегодня, 11:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники пожарной службы Екатеринбурга погрузились на дно затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. Пожарный видеоблогер Антон Мальцев заснял этот эпизод на видео и выложил на свой ютюб канал «Дневник огнеборца».

Сегодня у нас видео в формате перезагрузки. Я люблю уехать из города, сменить локацию, подальше от городской суеты. Сегодня мы на карьере Лазурный, и вместе с командой RTC Divers будем погружаться на дно. В огне мы бывали, в воде побывали, осталось еще только в воздухе побывать, рассказал Антон.

Непосредственно перед погружением, пожарные поверх своих гидрокостюмов надели боёвки и каски, после чего погрузили на 10,5 метров под водой, после чего состоялась примечательная «операция».

Напомним, что тагильские пожарные стали лучшими на соревнования по ГДЗС. Осенью они поедут на всероссийские соревнования в Москву.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
МЧСпожарныепогружениешашки
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