Сотрудники МЧС Екатеринбурга сыграли в шашки под водой

Сегодня у нас видео в формате перезагрузки. Я люблю уехать из города, сменить локацию, подальше от городской суеты. Сегодня мы на карьере Лазурный, и вместе с командой RTC Divers будем погружаться на дно. В огне мы бывали, в воде побывали, осталось еще только в воздухе побывать, рассказал Антон.
Непосредственно перед погружением, пожарные поверх своих гидрокостюмов надели боёвки и каски, после чего погрузили на 10,5 метров под водой, после чего состоялась примечательная «операция».
Напомним, что тагильские пожарные стали лучшими на соревнования по ГДЗС. Осенью они поедут на всероссийские соревнования в Москву.