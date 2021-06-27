Свалка из просроченных продуктов обнаружена в лесу под Екатеринбургом

Мы приехали в Шувакиш погулять по лесу и обнаружили такую «красоту». Мы здесь часто собираем грибы. Сегодня приехали погулять и обалдели. Воняет ужасно, продукция просрочена с середины мая. Валяются целые паки с молоком, «Агушей», сметаной, рассказала читательница E1.RU Светлана.
По словам представителя екатеринбургской «Спецавтобазы», неизвестные не стали утилизировать просроченные товары на полигоне, как того требует законодательство, а решили просто устроить несанкционированную мусорку посреди леса. При этом кисломолочные товары должны утилизироваться как биологические отходы. Процесс их изготовления и утилизации контролируется Россельхознадзором.
Напомним, что администрацию ГГО суд обязал устранить свалки на берегу реки Вилюй. В ходе проверки местности прокуратурой был выявлен ряд несанкционированных мест размещения отходов.