Свалка из просроченных продуктов обнаружена в лесу под Екатеринбургом

Свалка из просроченных продуктов обнаружена в лесу под Екатеринбургом
Свалка из просроченных продуктов обнаружена в лесу под Екатеринбургом
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Огромную свалку из самых разнообразных продуктов с истёкшим сроком годности обнаружили жители Екатеринбурга, решившие прогуляться в окрестностях озера Шувакиш в Екатеринбурге.

Мы приехали в Шувакиш погулять по лесу и обнаружили такую «красоту». Мы здесь часто собираем грибы. Сегодня приехали погулять и обалдели. Воняет ужасно, продукция просрочена с середины мая. Валяются целые паки с молоком, «Агушей», сметаной, рассказала читательница E1.RU Светлана.

По словам представителя екатеринбургской «Спецавтобазы», неизвестные не стали утилизировать просроченные товары на полигоне, как того требует законодательство, а решили просто устроить несанкционированную мусорку посреди леса. При этом кисломолочные товары должны утилизироваться как биологические отходы. Процесс их изготовления и утилизации контролируется Россельхознадзором.

Напомним, что администрацию ГГО суд обязал устранить свалки на берегу реки Вилюй. В ходе проверки местности прокуратурой был выявлен ряд несанкционированных мест размещения отходов.

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Екатеринбург
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