Татьяна Минеева поддержала перенос ввода ограничений для грузовиков в Москве

В своем посте на Instagram-странице Татьяна Минеева написала: «С чего такая щедрость от столичных властей? Они пошли навстречу крупным ритейлерам, которые просто не успели оформить пропуски».
Следует отметить, что ограничения на передвижение в пределах МКАД распространятся на грузовые автомобили весом более 3,5 тонн. Водителям таких грузовиков придется оформлять специальные пропуски и передвигаться исключительно по фиксированным маршрутам. Об этом пишет Gorod55.ru.
Сначала планировалось, что ограничения начнут действовать с 5 мая текущего года. Позднее инициировали ввод новых правил с 15 июня, однако и эту дату передвинули. Сейчас ограничения, предположительно, вступят в силу 1 июля.
Как сообщает столичный Дептранс, власти сделают переходный период. Первого числа нужно будет оформить пропуск. Регистрация в системе РНИС возможна до конца декабря 2021 года.
Как также рассказали в ведомстве, ввод новых правил перенесли из-за просьбы крупных предприятий, которым не хватило времени адаптироваться. Кроме того, в мае наблюдались сложности с поставкой продуктов в связи с изменениями в передвижении грузовых авто. Есть информация, что некоторые поставщики полностью отказывались от заказов, а некоторые увеличивали цены на перевозку.
В начале июня Татьяна Минеева встретилась с рабочей группой по транспорту, где поговорила о сложившейся ситуации. В ближайшем будущем участники этой группы подготовят обращение профильным департаментам и столичному градоначальнику Сергею Собянину. Документ включит в себя ряд предложений, важных, по мнению Минеевой, для учета при введении ограничений.
Так, планируют упростить процесс оформления пропуска и сократить период выдачи. Если по той или иной причине водителю грузового транспортного средства откажут, у него должна быть возможность узнать эту причину.
Минеева отметила, что также важно полностью пересмотреть принцип системы пропусков. Его характер должен быть уведомительным, а не разрешительным. В числе предложений рабочей группы также обозначена необходимость пересмотра динамических маршрутов.
Как отмечают, новые меры обусловлены желанием властей Москвы исключить аварии в черте города, в которых участвуют грузовые машины. Отсутствие тяжелой техники в районе МКАД также даст возможность ускорить движение и уменьшить пробки.