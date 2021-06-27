Татьяна Минеева поддержала перенос ввода ограничений для грузовиков в Москве

Как также рассказали в ведомстве, ввод новых правил перенесли из-за просьбы крупных предприятий, которым не хватило времени адаптироваться. Кроме того, в мае наблюдались сложности с поставкой продуктов в связи с изменениями в передвижении грузовых авто. Есть информация, что некоторые поставщики полностью отказывались от заказов, а некоторые увеличивали цены на перевозку.