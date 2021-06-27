Задержки рейсов и свалка из протухших продуктов. Итоги дня в Свердловской области

Несколько рейсов оказались задержаны в Екатеринбурге. Самолет авиакомпании Norwind Airlines Екатеринбург — Москва был задержан более чем на 12 часов. По словам очевидцев, после того, как пассажиров запустили в салон самолета, они просидели там час. Потом была выявлена поломка, поэтому самолет никуда не полетел. После этого 35 пассажиров были отправлены в гостиницу. Для остальных же не осталось места. В авиакомпании подтвердили, что множественные переносы связаны с поломкой самолета, поскольку пришлось дожидаться другого из соседнего аэропорта.