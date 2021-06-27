Задержки рейсов и свалка из протухших продуктов. Итоги дня в Свердловской области

Жители Екатеринбурга, захотевшие погулять в окрестностях озера Шувакиш, обнаружили свалку из разнообразных продуктов с истекшим сроком годности. По словам очевидцев, вокруг «воняет ужасно», а продукты просрочены с середины мая. Представитель екатеринбургской «Спецавтобазы» заявил, что неизвестные не стали утилизировать просроченные товары на полигоне. При этом кисломолочные продукты должны утилизироваться, как биологические отходы.
Несколько рейсов оказались задержаны в Екатеринбурге. Самолет авиакомпании Norwind Airlines Екатеринбург — Москва был задержан более чем на 12 часов. По словам очевидцев, после того, как пассажиров запустили в салон самолета, они просидели там час. Потом была выявлена поломка, поэтому самолет никуда не полетел. После этого 35 пассажиров были отправлены в гостиницу. Для остальных же не осталось места. В авиакомпании подтвердили, что множественные переносы связаны с поломкой самолета, поскольку пришлось дожидаться другого из соседнего аэропорта.
В Екатеринбурге арендовавший машину для поездки водитель оказался обвинен в чужом ДТП. От каршеринга он получил счет на 60 тысяч рублей. Домой водитель планировал вернуться с помощью того же транспортного средства, однако его арендовали другие пользователи. Спустя двое суток мужчина получил уведомление о претензиях. Теперь он заявляет, что предыдущий пользователь, арендовавший машину, по окончании своей поездки приложил только одну фотографию вместо четырех, но к нему каршеринг претензий не имеет.
54-лятняя жительница Нижнего Тагила потеряла из-за телефонных мошенников 350 тысяч рублей. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности» и заявил, что личный кабинет пострадавшей был взломан, поэтому теперь неизвестные оформили от ее имени кредит. Для того, чтобы отменить последнее действие, мошенник предложил женщине пройти верификацию в системе. В результате тагильчанка произвела 25 переводов на неизвестные номера мобильных телефонов, который диктовала вторая позвонившая мошенница.