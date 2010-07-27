«Евраз» подвел итоги журналистского конкурса к 70-летию НТМК
Подведены итоги конкурса «Мы делаем мир сильнее» среди журналистов. Конкурс был приурочен к 70-летию НТМК.
В данном конкурсе приняли участие представители СМИ и информационныхагентств Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На конкурс были представленыразнообразные сюжеты и материалы, посвященные НТМК, а также «Евразу».
Жюри, всостав которого вошли представители СМИ НТМК и «Евраза», наградило победителейконкурса в трех номинациях: «Модернизация производства», «Социальные программы» и«Кадровая политика».
Церемония награждения участников и победителей конкурсапрошла Президентском зале Дворца культуры металлургов. Победителями конкурса «Мы делаем мир сильнее» стали корреспонденты АннаКизилова («Тагил-ТВ») и Елена Осипова («Тагильский рабочий»).Победителями в номинациях стали: СергейАнтонов (газета «Коммерсант-Урал») - отмечен «за аналитические материалы оситуации на рынке металлопроката и железорудного сырья»; Наталья Патина (ИА«Интерфакс-Урал») - «за желание увидеть в производственных событиях экономическиепоказатели»; Анастасия Гусарова (ИА «НЭП 08») - «за актуальное интервью»; ЮлияУткина (ТК «РЕН-Урал») и Татьяна Кононова (газета «Уральский рабочий») - «за материалыо трудовых династиях комбината», Дарья Устюгова (ТК «Телекон») - за «репортажио НТМК как социально-ответственном предприятии».