«Евраз» подвел итоги журналистского конкурса к 70-летию НТМК

В данном конкурсе приняли участие представители СМИ и информационныхагентств Нижнего Тагила и Екатеринбурга. На конкурс были представленыразнообразные сюжеты и материалы, посвященные НТМК, а также «Евразу».

Жюри, всостав которого вошли представители СМИ НТМК и «Евраза», наградило победителейконкурса в трех номинациях: «Модернизация производства», «Социальные программы» и«Кадровая политика».