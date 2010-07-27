Гамбургеру исполнилось 110 лет

27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продалпервый гамбургер. Он положил его между двумя круглыми булочками, добавил соус илистик салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии НовогоСвета. Как пишет сайт «Календарь событий», история самого успешного бизнеса нагамбургерах началась в 1948 году, когда в калифорнийском городе Сан-Бернардиновстретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины для смешиваниямолочных коктейлей. В результате был создан McDonald's. Несмотря на признаннуювредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы,гамбургер наравне с джинсами по-прежнему остается символом американскойкультуры и самой демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожномкафе, и дорогом ресторане.