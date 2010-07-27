Главный терапевт России рассказал, как избежать вредного воздействия смога

Прежде всего, стоит помнить, что максимальной концентрация вредных веществ является в утренние часы, именно поэтому не стоит в это время покидать дом без крайней необходимости. Кроме того, стоит отказаться от утренних пробежек, так как физические нагрузки и высокая концентрация вредных веществ в воздухе несовместимы.