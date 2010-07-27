Главный терапевт России рассказал, как избежать вредного воздействия смога
Так как проблема горящих от жары торфяников стала актуальной практически для всей России, главный терапевт страны рассказал о том, каким образом необходимо защищаться от негативного воздействия смога.
Прежде всего, стоит помнить, что максимальной концентрация вредных веществ является в утренние часы, именно поэтому не стоит в это время покидать дом без крайней необходимости. Кроме того, стоит отказаться от утренних пробежек, так как физические нагрузки и высокая концентрация вредных веществ в воздухе несовместимы.
По словам Александра Чучалина, при себе всегда необходимо иметь ингаляционные препараты, которые используют для лечения астмы. Они позволят в случае необходимости быстро снять удушье, а также нейтрализовать вредное воздействие смога. Людям, страдающим аллергиями, главный терапевт России порекомендовал ношение защитных масок, так как это эффективный и практически единственный способ избежать попадания в дыхательные пути частиц вредных веществ, которыми насыщен смог.