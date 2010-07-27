Мишарин недоволен выбором школьников
27 июля 2010, 08:51ОбществоIrinaKoshp
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По мнению губернатора, в Свердловской области слишком мало уделяют внимания техническому развитию школьников.
Он недоволен соотношением гуманитариев и технарей в свердловских школах.
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин:
— В индустриальной Свердловской области, о чем мы всегда говорим, техническим и спортивно-техническим творчеством занимаются не более 7% учащихся. Я посмотрел данные, так у нас осталось всего шесть станций юных техников. По результатам ЕГЭ тоже интересная статистика: у нас количество детей, которые выбирают для сдачи на ЕГЭ технические специальности в два раза ниже, чем в среднем по России. У нас школьники начали выбирать гуманитарные экзамены, а мы говорим, что мы промышленный край.
© АПИ
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