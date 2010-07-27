Мишарин недоволен выбором школьников

— В индустриальной Свердловской области, о чем мы всегда говорим, техническим и спортивно-техническим творчеством занимаются не более 7% учащихся. Я посмотрел данные, так у нас осталось всего шесть станций юных техников. По результатам ЕГЭ тоже интересная статистика: у нас количество детей, которые выбирают для сдачи на ЕГЭ технические специальности в два раза ниже, чем в среднем по России. У нас школьники начали выбирать гуманитарные экзамены, а мы говорим, что мы промышленный край.