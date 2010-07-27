На Среднем Урале могут закрыть более 100 школ

Основой для реформирования станет оптимизация сети школьный учреждений, что приведет к сокращению бюджетных трат на их содержание.

Александр Мишарин:

— Объем неэффективных расходов в сфере образования в 2009 году составил 3,8 млрд. рублей. В основном это связано с избыточностью непедагогического персонала и большого числа малокомплектных школ. В городах их 62, еще 152 находятся в сельской местности. И мы должны существенно снизить неэффективные расходы. Это не значит, что мы поголовно будет закрывать школы в сельской местности, но вопрос об укрупнении школ у нас начинает забываться и не просматривается.

По оценке управления губернатора, для оптимизации расходов областного бюджета целесообразно сократить 130 сельских школ и 14 городских.

Юрий Биктуганов, заместитель председателя правительства:

— Такой шаг станет возможным лишь в том случае, если детям, проживающим в этих населенных пунктах, будет предложена полноценная альтернатива для получения качественного общего образования.

По его словам, министерство общего и профессионального образования в настоящее время занимается собором информации по данным вопросам, проводит беседы с органами местного самоуправления. «Вся эта информация станет основой для реформирования системы общего образования в Свердловской области», — вице-премьер.