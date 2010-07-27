На Урале появится «Школа пациента» для ВИЧ-инфицированных
27 июля 2010, 08:30ОбществоIrinaKoshp
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При содействии Общественной организации «Шанс+», регионального отделения Российского Красного Креста, а также областного центра по профилактике и лечения ВИЧ будет реализован проект строительства «Школы пациента».
По мнению специалистов, ВИЧ-инфицированные люди – это одна из самых незащищенных групп населения, которой необходима особая помощь и поддержка. Именно поэтому данная организация призвана помочь больным получить эффективное лечение, психологическую помощь и поддержку. Кроме того «Школа» призвана помочь еще и родственникам больных ВИЧ.
Наличие такого проекта призвано сформировать ответственное отношение больных к своему здоровью, а также к лечению.
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