На Урале появится «Школа пациента» для ВИЧ-инфицированных

По мнению специалистов, ВИЧ-инфицированные люди – это одна из самых незащищенных групп населения, которой необходима особая помощь и поддержка. Именно поэтому данная организация призвана помочь больным получить эффективное лечение, психологическую помощь и поддержку. Кроме того «Школа» призвана помочь еще и родственникам больных ВИЧ.