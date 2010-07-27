Почти 200 нарушителей выявили за полгода тагильские таможенники
27 июля 2010, 18:02ОбществоIrinaKoshp
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Почти 200 нарушителей выявили за полгода тагильские таможенники. Как рассказал нам и.о. начальника Нижнетагильской таможни Константин Коптелов, с начала года структурными подразделениями Нижнетагильской таможни возбуждено 188 дел об административном правонарушении.
В основном это нарушения валютного законодательства и недекларирование либо недостоверное декларирование товаров. Общая сумма наложенных санкций по делам об административных правонарушениях составила почти 12,5 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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