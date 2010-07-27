Преподаватели свердловских школ постарели

Такие данные привел губернатор Александр Мишарин. Он заявил, что такой дисбаланс отрицательно сказывается на воспитании школьников. В правительстве намерены пересмотреть стандарты и условия обучения и трудоустройства молодых специалистов, отмечает Эхо Москвы Екатеринбург.