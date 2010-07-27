Преподаватели свердловских школ постарели
27 июля 2010, 17:29ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Преподаватели свердловских школ постарели. Средний возраст учителя в нашем регионе – 46 лет, 90 процентов всех учителей - женщины.
Такие данные привел губернатор Александр Мишарин. Он заявил, что такой дисбаланс отрицательно сказывается на воспитании школьников. В правительстве намерены пересмотреть стандарты и условия обучения и трудоустройства молодых специалистов, отмечает Эхо Москвы Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей