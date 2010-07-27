С 1 августа работающим пенсионерам Нижнего Тагила пересчитают пенсии

Речь идет о сумме страховых взносов, поступивших в бюджет Пенсионного фонда, которые не были учтены при назначении пенсии и предыдущих корректировках. В Нижнем Тагиле и Пригородном районе число людей, чьи пенсии подлежат корректировке, составляет более 46 тысяч человек. Вуководитель клиентской службы нижнетагильского Управления Пенсионного фонда Сергей Корягин отмечает, что сумма увеличения страховой части пенсии индивидуальна и зависит от суммы взносов, начисленных работодателем. Закон оставляет пенсионерам возможность осуществлять перерасчет пенсии не с 1 августа, а по истечении 12 полных месяцев со дня назначения пенсии. Для этого пенсионер должен обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда по месту жительства. Правом перерасчета пенсии по заявлению в этом году уже воспользовались около 5,5 тысяч тагильчан, отмечает пресс-служба нижнетагильского управления ПФР.