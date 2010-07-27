С начала года в Нижнем Тагиле произошло более 170 пожаров
27 июля 2010, 17:53ОбществоIrinaKoshp
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С начала года в Нижнем Тагиле произошло более 170 пожаров. В них погибло 8 человек, 17 получили травмы.
Большая доля пожаров – около 70%, приходится на частный сектор. Основными причинами возгораний, по данным нижнетагильского Госпожарнадзора становятся нарушение правил обращения с огнём, неисправность или неправильное пользование электронных приборов, детская шалость. Чтобы уберечь свой дом от пожара необходимо соблюдать главные правила пожарной безопасности: не курить в постели, не устанавливать телевизор вблизи источников тепла. Также не заставляйте балконы и лестничные клетки сгораемыми материалами, советуют инспекторы Госпожарнадзора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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