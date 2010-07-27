Свердловчане всё реже получают травмы на железной дороге

При этом допущено 10 случаев травмирования несовершеннолетних. В большинстве случаев люди травмируются, когда нарушают правила безопасности: при хождении по железнодорожным путям и при их переходе. С начала года по этой причине травмировано 83 человека, 40 из них смертельно. При этом 35 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали нам в пресс-службе СвЖД, совместно с работниками правоохранительных органов железнодорожники с начала года провели более 470-ти рейдов по проверке соблюдения правил безопасного поведения вблизи железных дорог. В ходе этих мероприятий выявлено более 26 тысяч человек, которые переходили станционные пути в неположенном месте, находились в опасной близости от железнодорожного полотна или движущегося поезда.