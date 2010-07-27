Центр Нижнего Тагила завтра останется без горячей воды
27 июля 2010, 18:08ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центр Нижнего Тагила завтра останется без горячей воды. Как рассказали нам в комитете по городскому хозяйству, завтра в 5 утра прекратится подача горячей воды в дома, расположенные от улицы Пархоменко до железнодорожного вокзала.
Понижено давление воды будет в Железнодорожном районе и на Красном Камне. Причина – ремонт насосной. Работы, как планируется, должны завершиться к вечеру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей