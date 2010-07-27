Уголовное дело о взрыве на «Евстюнинской» направлено в нижнетагильский суд

Главным фигурантом дела является бывший заведующий подземным расходным складом взрывчатых материалов шахты. Следствие установило, что он обеспечивал пополнение склада взрывчаткой и средствами инициирования взрыва, необходимыми для производства горных работ. Именно по его заявке было доставлено около 4-х тонн аммонита, а также детонирующий шнур, электродетонаторы и устройства замедления взрыва. Нарушая требования безопасности, завскладом спускал в шахту взрывчатку и детонирующие устройства в одном вагоне. На пути к складу провисший высоковольтный контактный провод коснулся крышки вагона, загруженного аммонитом, что повлекло за собой короткое замыкание. Произошло возгорание электродетонаторов и взрыв аммония. Как рассказали нам в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования заведующему складом было предъявлено обвинение по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.