Войска ПУрВО меняют привычный распорядок дня из-за аномальной жары
27 июля 2010, 17:33ОбществоIrinaKoshp
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Войска ПУрВО меняют привычный распорядок дня из-за аномальной жары.
Об этом АПИ рассказали в пресс-службе ПУрВО. Во избежание гибели и травматизма личного состава от воздействия высоких температур, в войсках округа увеличено личное время по прибытию с занятий, разрешен перенос утреннего подъема и начала работ на более раннее время. В полевых условиях организовано дополнительное обеспечение личного состава доброкачественной питьевой водой. В местах проведения полевых занятий оборудованы укрытия из маскировочных сетей для защиты солдат от прямого воздействия солнечных лучей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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