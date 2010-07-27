Войска ПУрВО меняют привычный распорядок дня из-за аномальной жары

Об этом АПИ рассказали в пресс-службе ПУрВО. Во избежание гибели и травматизма личного состава от воздействия высоких температур, в войсках округа увеличено личное время по прибытию с занятий, разрешен перенос утреннего подъема и начала работ на более раннее время. В полевых условиях организовано дополнительное обеспечение личного состава доброкачественной питьевой водой. В местах проведения полевых занятий оборудованы укрытия из маскировочных сетей для защиты солдат от прямого воздействия солнечных лучей.