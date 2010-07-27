Я зажигаю, ты зажигаешь, мы зажигаем!

К нам приехали гости из многих городовСвердловской области: Верхней Салды, Красноуральска, Кушвы, Кировграда,Первоуральска, Екатеринбурга и других. Провести такой масштабный фестивальполучилось, благодаря гранту, выигранному местным отделением Всероссийскойобщественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Целых семь часов представители разныхнаправлений молодежной культуры удивляли своим мастерством зрителей прямо подобжигающим солнцем, что сделало это мероприятие особенно жарким и зажигательным.В этот день действовало сразу несколько площадок. На первой читали рэп,танцевали хип-хоп и брэйк-данс, на второй – летали велосипедисты искейтбордисты. Также была организована отдельная площадка для любителейграффити.Участники фестиваля не толькодемонстрировали свои таланты, но и соревновались друг с другом. Победители вкаждой номинации получили отличные подарки от организаторов и спонсоров.

ипривлекшие особое внимание гостей.Под вечер стало еще жарче, ведь пришловремя выступления VIP-гостей!В этом качестве праздник посетили известные нашему городу коллективы KINDER94 и 7 Flava, а также группа ГолосаОкраин из Екатеринбурга.

Название «Я зажигаю» оправдало себя.Участники и зрители фестиваля весело провели время и расходились, приятноутомленные солнцем и яркими впечатлениями. А ребята из танцевальной студии «Fly» (Екатеринбург)посоветовали как можно чаще проводить подобные мероприятия в Нижнем Тагиле и обязательноприглашать сюда наших новых друзей из столицы Урала!

Наталья Кошкина