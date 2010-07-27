Задержанный в НИжнем Тагиле хулиган попытался избить милиционера
27 июля 2010, 17:43ОбществоIrinaKoshp
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Сотрудниками ЛОВД Нижнего Тагила за мелкое хулиганство на железнодорожном вокзале был задержан и доставлен в дежурную часть подвыпивший мужчина.
В отделении хулиган попросился в туалет, куда его сопроводил старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска. Когда милиционер из помещения туалета повел задержанного обратно, мужчина неожиданно ударил оперативника по лицу несколько раз. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, следственным комитетом на транспорте возбуждено очередное уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Теперь у мужчины будет время подумать над своим поведением, ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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