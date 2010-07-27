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Задержанный в НИжнем Тагиле хулиган попытался избить милиционера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержанный в НИжнем Тагиле хулиган попытался избить милиционера

27 июля 2010, 17:43ОбществоIrinaKoshp
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