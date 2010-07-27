Задержанный в НИжнем Тагиле хулиган попытался избить милиционера

В отделении хулиган попросился в туалет, куда его сопроводил старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска. Когда милиционер из помещения туалета повел задержанного обратно, мужчина неожиданно ударил оперативника по лицу несколько раз. Как рассказали нам в транспортной прокуратуре, следственным комитетом на транспорте возбуждено очередное уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Теперь у мужчины будет время подумать над своим поведением, ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.