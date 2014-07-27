Социальная сеть «ВКонтакте» была недоступна из-за сбоя
27 июля 2014, 22:48Общество
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В настоящее время социальная сеть «ВКонтакте» недоступна для пользователей сети Интернет. Окончательный сбой произошел около 21:30 часов. До этого возможности социальной сети были ограничены - нельзя было просматривать фотографии и отправлять сообщения.
В пресс-службе социальной сети подтвердили, что на данный момент имеются некоторые технические сложности. Разработчики пообещали наладить работу самого популярного интернет-ресурса в России.
В своем Twitter пресс-секретарь соцсети сообщил, что «сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров ВКонтакте в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой».
В сети Интернет уже ходят шутки о том, что россияне теперь смогут нормально пообщаться со своими друзьями, а не посредством всемирной паутины.
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