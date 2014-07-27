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Социальная сеть «ВКонтакте» была недоступна из-за сбоя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальная сеть «ВКонтакте» была недоступна из-за сбоя

27 июля 2014, 22:48Общество
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