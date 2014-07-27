Социальная сеть «ВКонтакте» была недоступна из-за сбоя

В пресс-службе социальной сети подтвердили, что на данный момент имеются некоторые технические сложности. Разработчики пообещали наладить работу самого популярного интернет-ресурса в России.

В своем Twitter пресс-секретарь соцсети сообщил, что «сайт недоступен вследствие аварии в одном из дата-центров ВКонтакте в Санкт-Петербурге, вызванной беспрецедентной жарой».

В сети Интернет уже ходят шутки о том, что россияне теперь смогут нормально пообщаться со своими друзьями, а не посредством всемирной паутины.