Черчесов отметил заслуги главы Владимирской области Ольги Орловой

26 июля на «Территории смыслов на Клязьме» торжественно закрыли смену «Поколение доброй воли». В церемонии закрытия поучаствовало свыше тысячи добровольцев. Они съехались во Владимирскую область со всей России. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал почетным гостем мероприятия.
Издание «Губерния» рассказало о подарке, который сделала Черчесову губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Глава региона вручила тренеру мяч, изготовленный из хрусталя. Уникальный предмет сделали мастера городка Гусь-Хрустальный.
Наставник сборной России по футболу указал, что во Владимирской области созданы все условия для развития детского спорта. Юные спортсмены могут пополнить собой сборные страны по любому виду состязаний. Не исключено, что и российская сборная по футболу когда-нибудь примет в свой состав выходцев из Владимирской области. Спорт в регионе развивается благодаря работе губернатора.
Спортивные достижения Владимирской области получили высокую оценку от Черчесова. Особых успехов местные спортсмены добились за последние пять лет. Светлана Орлова сама является отличным тренером, подытожил Станислав Черчесов.
Глава региона, в свою очередь, сказала, что она и ее соотечественники считают за честь принимать таких гостей, как Черчесов. Владимир не входил в число городов, принимающих ЧМ-2018. Однако регион за это время посетили около 500 тысяч туристов. Чаще всего гости хотели попасть на территорию Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который в этот период стал наиболее посещаемым из музеев России. По количеству гостей он обошел Третьяковскую галерею, Государственный исторический и Государственный Русский музеи.
Отметим, что Владимир признан официальной культурной столицей ЧМ-2018.