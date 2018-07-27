Черчесов отметил заслуги главы Владимирской области Ольги Орловой

Наставник сборной России по футболу указал, что во Владимирской области созданы все условия для развития детского спорта. Юные спортсмены могут пополнить собой сборные страны по любому виду состязаний. Не исключено, что и российская сборная по футболу когда-нибудь примет в свой состав выходцев из Владимирской области. Спорт в регионе развивается благодаря работе губернатора.

Глава региона, в свою очередь, сказала, что она и ее соотечественники считают за честь принимать таких гостей, как Черчесов. Владимир не входил в число городов, принимающих ЧМ-2018. Однако регион за это время посетили около 500 тысяч туристов. Чаще всего гости хотели попасть на территорию Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который в этот период стал наиболее посещаемым из музеев России. По количеству гостей он обошел Третьяковскую галерею, Государственный исторический и Государственный Русский музеи.