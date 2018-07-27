Экс-заведующая детсада в Березовском получала зарплату за «мертвые души»

В Березовском экс-заведующая детским садом получила четыре года колонии общего режима за мошенничество и хищение 2,4 миллиона рублей.
41-летняя женщина в период с октября 2009 года по декабрь 2016 года занимала должность заведующей в детском саду №25 поселка Лосиный. В январе 2011 года подсудимая, пользуясь своим положением, издала приказы о приеме на работу старшего воспитателя, машинистки по стирке и ремонту одежды, а также делопроизводителя-кладовщика. Однако фактически к работе эти лица не приступали, а место их жительства было в других регионах. Приказы действовали вплоть по декабрь 2016 года.
Экс-заведующая регулярно получала за них заработную плату и премии. Реальные же работники стимулирующие выплаты могли не получать месяцами.
Всего было похищено 2,4 млн рублей. На суде, прошедшем 26 июля, обвиняемая уверяла, что на эти деньги он благоустраивала детский сад и проводила там ремонтные работы. Однако эти данные подтверждения не нашли.
Экс-заведующая получила 4 года колонии общего режима.