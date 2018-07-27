Экс-заведующая детсада в Березовском получала зарплату за «мертвые души»

41-летняя женщина в период с октября 2009 года по декабрь 2016 года занимала должность заведующей в детском саду №25 поселка Лосиный. В январе 2011 года подсудимая, пользуясь своим положением, издала приказы о приеме на работу старшего воспитателя, машинистки по стирке и ремонту одежды, а также делопроизводителя-кладовщика. Однако фактически к работе эти лица не приступали, а место их жительства было в других регионах. Приказы действовали вплоть по декабрь 2016 года.