Пожарный оповещатель не сработал в ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле

Посетителей кафе «Тандырная» попросили покинуть помещение по причине учебной пожарной тревоги.

Почему вы не выходите? У нас учебная тревога, закричала сотрудница кафе «Тандырная».

Гости кафе поинтересовались, где находятся оповещатели пожарной тревоги. Уборщица заведения указала на оповещатель, который находится под потолком.

Очевидец мероприятия сообщил, что сигнала не было слышно.

Для этого нужно устно людей оповестить и организовать вывод в безопасное место. Что вы сразу вопросы задаете и почему людей организованно не выводите?поинтересовался посетитель кафе Алексей у охранника.

Очевидцы учебной эвакуации сообщают, что охранник не знает, как действовать в чрезвычайной ситуации.