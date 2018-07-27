Режиссер Татьяна Захарова уволена из Молодежного театра Нижнего Тагила

Режиссер Татьяна Захарова была уволена из Молодежного театра Нижнего Тагила: работодатель не продлит трудовой договор, который истекает в августе. Татьяна Захарова планирует уехать из Нижнего Тагила.
Помимо режиссера театр покидают два актера – Влас Корепанов и Юрий Пургин, чей срок договоров также закончился. Ранее из театра была уволена Анна Каратаева.
Татьяна Захарова прокомментировала свой уход следующим образом:
Завтра пойду забирать трудовую книжку. У меня ребенок, нужно его на что-то содержать. Поэтому переезжаю работать в другой город. В какой? Секрет. Договор не продлили не только со мной, но и с другими актерами театра, которые работали. Те, кто скандалил и писал письма президенту, остались.
В управлении культуры администрации Нижнего Тагила пояснили, что новая труппа актеров будет набираться в 2019 году в связи с текущим ремонтом. По словам начальника управления Светланы Юрчишиной, именно по этой причине договор с Анной Каратаевой и не стали продлевать. По поводу увольнения Татьяны Захаровой комментарий взять не удалось.