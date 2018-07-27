Режиссер Татьяна Захарова уволена из Молодежного театра Нижнего Тагила

Помимо режиссера театр покидают два актера – Влас Корепанов и Юрий Пургин, чей срок договоров также закончился. Ранее из театра была уволена Анна Каратаева.

Татьяна Захарова прокомментировала свой уход следующим образом:

Завтра пойду забирать трудовую книжку. У меня ребенок, нужно его на что-то содержать. Поэтому переезжаю работать в другой город. В какой? Секрет. Договор не продлили не только со мной, но и с другими актерами театра, которые работали. Те, кто скандалил и писал письма президенту, остались.