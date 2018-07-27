Школы Свердловской области перейдут на обучение с первой смены к 2025 году

Школьники Среднего Урала полностью перейдут на обучение с первой смены к 2025 году. Для выполнения поставленной президентом задачи из бюджета выделено более 2 млрд рублей, которые направлены на ремонт старых образовательных учреждений и строительство новых.

Как сообщает «Комсомольская правда Урал», 1 сентября новая школа откроется в Кировграде, к школе №1 в Алапаевске пристроят здание, также, как и к гимназии №39 в Екатеринбурге.