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Школы Свердловской области перейдут на обучение с первой смены к 2025 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы Свердловской области перейдут на обучение с первой смены к 2025 году

Сегодня, 19:50Общество
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