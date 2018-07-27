Школы Свердловской области перейдут на обучение с первой смены к 2025 году

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Все образовательные учреждения Свердловской области переходят на односменный режим обучения в соответствии с поручением президента РФ. Для выполнения поставленной цели в регионе ремонтируются старые школы и строятся новые.
Школьники Среднего Урала полностью перейдут на обучение с первой смены к 2025 году. Для выполнения поставленной президентом задачи из бюджета выделено более 2 млрд рублей, которые направлены на ремонт старых образовательных учреждений и строительство новых.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», 1 сентября новая школа откроется в Кировграде, к школе №1 в Алапаевске пристроят здание, также, как и к гимназии №39 в Екатеринбурге.
Все образовательные учреждения области должны пройти приёмку до 15 августа. На данный момент только треть из них готова к началу нового учебного года. По степени готовности школ, детских садов и техникумов лидируют Артинский, Верхнесалдинский, Ивдельский округа, Новоуральск и Лесной.
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