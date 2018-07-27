Тагилстрой преображается: Владислав Пинаев совершил объезд района

Объезд начался со школы №56, которая готовится к вводу в эксплуатацию после капремонта. Подрядчик отметил, что внутренние работы завершены, сейчас производится монтаж оборудования. Впереди благоустройство территории вокруг здания. Согласно контракту, вокруг школы будет построена асфальтированная дорога, чтобы облегчить проезд пожарным. Также будет обустроена площадка для проведения линеек. По периметру поставят ограждение.

У меня нет сомнений, что школа будет готова к новому учебному году. Следующим этапом благоустройства территории вокруг образовательного учреждения станет строительство школьного футбольного стадиона. Конкурс разыгран, в ближайшее время подрядчик зайдет на площадку. Предполагается, что спортивный объект будет сдан к середине октября,отметил Владислав Пинаев.

Во дворах на Металлургов, 6а, Попова, 19, а также на Балакинской, 43 работы по благоустройству территории ведет ООО ГК «Уралстройкомплекс». Подрядчик уверяет, что на Техпоселке, а также в других районах идет работа разной интенсивности, в которой задействованы более 70 специалистов и более 50 единиц спецтехники. Благоустройство завершится к 15 октября.

Видно невооруженным глазом, как Техпоселок преображается. Хочу отметить, что работы в первую очередь начались в тех дворах, где люди приняли активное участие в обсуждении проектов благоустройства и проголосовали за них,отметил Владислав Пинаев в ходе объезда.

Также врио главы проверил ремонт фасада Дворца национальных культур на Руднике. Работы здесь ведет компания «ЭДО» из Екатеринбурга.