Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа

Здание нижнетагильской школы №56 обновлено снаружи и внутри. На данный момент строители подрядной организации устанавливают оборудование в классах, столовой и на пункте охраны. Приемка школы состоится в середине августа. В скором времени начнутся работы по строительству спортивного стадиона.
Капитальный ремонт школы №56 приближается к завершающей стадии. До окончания перечня работ, предусмотренных контрактом, остается около трех недель.
На данный момент завершена внутренняя отделка здания учебного заведения — в коридорах установлена навигация по аудиториям, кабинеты оформлены в соответствии с теми занятиями, которые там будут проводиться. Специалисты заняты установкой оборудования в классах, столовой и на пункте охраны.
В течение оставшихся трех недель подрядчик планирует завершить благоустройство пришкольной территории. В середине августа состоится техническая приемка школы, сообщает «Тагил-ТВ». Работы по строительству спортивного стадиона начнутся в ближайшее время. Уже выбран подрядчик, с которым будет заключен контракт.
Врио главы города Владислав Пинаев, посетивший образовательное учреждение, отметил, что школа №56 может стать примером капитального обновления, на который необходимо будет равняться в будущем.