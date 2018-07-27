Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа

Капитальный ремонт школы №56 приближается к завершающей стадии. До окончания перечня работ, предусмотренных контрактом, остается около трех недель.

На данный момент завершена внутренняя отделка здания учебного заведения — в коридорах установлена навигация по аудиториям, кабинеты оформлены в соответствии с теми занятиями, которые там будут проводиться. Специалисты заняты установкой оборудования в классах, столовой и на пункте охраны.

В течение оставшихся трех недель подрядчик планирует завершить благоустройство пришкольной территории. В середине августа состоится техническая приемка школы, сообщает «Тагил-ТВ». Работы по строительству спортивного стадиона начнутся в ближайшее время. Уже выбран подрядчик, с которым будет заключен контракт.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»