Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Opera snimok 2018 07 27 120633 www.youtube.com

Техническая приемка школы №56 в Нижнем Тагиле состоится в середине августа

Сегодня, 21:10Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей