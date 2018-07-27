Ветерану ВОВ Владимиру Инюцыну присвоено звание Почетного гражданина Рязани

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В Рязани на одного «Почетного гражданина» стало больше. Дума города 26 июля присвоила данное звание ветерану Великой Отечественной войны, 92-летнему Владимиру Инюцыну.
Как информирует портал Rzn.info, получивший звание мужчина работает научным сотрудником в Рязанском музее истории ВДВ. Он отставной полковник. Одновременно с этим ветеран еще и обладатель титула «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Торжество по случаю вручения Инюцыну удостоверения состоится в первую субботу августа, когда жители Рязани будут отмечать день рождения своего города.
Сам Владимир Инюцын во время Второй мировой войны принимал участие в сражениях на Третьем Украинском фронте. Он брал штурмом Вену, а также вел бои в Австрии, Венгрии и Чехословакии. В копилке ветерана много наград. Среди них медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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