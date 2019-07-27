В Екатеринбурге на свалку с отходами Lamoda и Wildberries пожаловались в полицию

ЕМУП «Спецавтобаза» передало данные о незаконной свалке, которая расположена рядом с жилыми домами, в полицию. На свалке нашли документы двух интернет-магазинов. Также в «Спецавтобазе» рассказали, что представители магазинов в разговоре заявили о том, что не собираются заключать договоры на вывоз мусора и будут вывозить его туда, куда считают нужным.