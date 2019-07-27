В Екатеринбурге на свалку с отходами Lamoda и Wildberries пожаловались в полицию
Сегодня, 09:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге обнаружена несанкционированная свалка, куда свозят мусор интернет-магазины Lamoda и Wildberries, пишет интернет-издание znak.
Сюжеты: Екатеринбург
ЕМУП «Спецавтобаза» передало данные о незаконной свалке, которая расположена рядом с жилыми домами, в полицию. На свалке нашли документы двух интернет-магазинов. Также в «Спецавтобазе» рассказали, что представители магазинов в разговоре заявили о том, что не собираются заключать договоры на вывоз мусора и будут вывозить его туда, куда считают нужным.
Свалка была ликвидирована, с нее вывезли более пяти кубометров мусора.
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