Задержанный во время протестов у Театра драмы екатеринбуржец подал жалобу в ЕСПЧ

Пугина задержали на второй день стихийных акций протеста, суд приговорил его к пяти суткам ареста за мелкое хулиганство, позднее сократил строк до четырех суток.

В жалобе в ЕСПЧ также говорится, что арест 20 екатеринбуржцев являлся способом запугивания остальных протестующих. Это нарушает 11 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу собраний и объединений.