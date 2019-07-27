Задержанный во время протестов у Театра драмы екатеринбуржец подал жалобу в ЕСПЧ
Сегодня, 11:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жалобу в Европейский суд по правам человека подал Даниил Пугин, которого полиция задержала во время протестов у Театра драмы в Екатеринбурге. Об этом в Facebook написал адвокат Алексей Бушмаков.
Сюжеты: Екатеринбург
Пугина задержали на второй день стихийных акций протеста, суд приговорил его к пяти суткам ареста за мелкое хулиганство, позднее сократил строк до четырех суток.
Активность полиции славного города Екатеринбурга явилась неиссякаемым источником нарушений, допущенных при производстве по арестным делам, написал Бушмаков.
В жалобе в ЕСПЧ также говорится, что арест 20 екатеринбуржцев являлся способом запугивания остальных протестующих. Это нарушает 11 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод — право на свободу собраний и объединений.
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