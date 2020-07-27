Аграрии приняли меморандум против "перегруза"

Специалисты также пришли к выводу, что именно перегрузы затормаживают развитие рынка транспортировки зерна, сообщает “Интерфакс”.

Меморандум составили представители Ассоциации добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса (АПК), куда входят «Астон», «Гленкор Агро МЗК», ГК «Трио», «Каргилл», ТД «РИФ», ОЗК, «Русагро» (MOEX: AGRO), «Черкизово», «ЭФКО» и другие. Планируется, что он вступит в силу с 15 сентября.

Так, компании, подписавшие меморандум, отказываются от нарушения установленных законодательством норм грузоперевозок. Они также будут обязаны предоставлять полную информацию о массе груза. В свою очередь получатели не будут принимать груз с перевесом, пишет newstracker.ru.

Максимальный перевес, при котором зерновые терминалы будут осуществлять приемку, - 2%. Также заказчики должны отказываться от сотрудничества с перевозчиками, предлагающими низкую цену в обмен на превышение допустимой массы груза.

Систему возьмут на контроль в ФНС. После 15 сентября начнется проверка реестров товарно-транспортной документации.

Глава аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский сообщил, что на сегодняшний день максимальная масса зернового груза вместе с автомобилем - 44 тонны. Таким образом, стандартный автомобиль-зерновоз может за раз перевезти 27-28 тонн. Грузовик с прицепом сможет перевезти до 24-25 тонн зерна за рейс.

Порядка 25 миллионов тонн зерна сегодня везут в районы Азовского и Черного морей. Павенский подчеркнул, что автомобили с перевесом идут в обход федеральных трасс, чтобы не доплачивать по системе “Платон”. Он подчеркнул, что перегруженные автомобили разрушают дорожное покрытие и провоцируют ДТП.