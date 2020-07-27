Директор НТМК Алексей Кушнарев награжден знаком отличия Свердловской области
Сегодня, 08:44ОбществоФото: Официальный сайт законодательного собрания Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Оставляющий должность управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК» депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Кушнарев награжден знаком отличия «Жизнь во благо», сообщает агентство ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Указ о награждении Кушнарева был подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым накануне. Топ-менеджер был награжден «за большой вклад в благотворительную деятельность и большие заслуги в реализации социальный проектов».
Напомним, ранее появилась информация об уходе Алексея Кушнарева с должности управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК», а также об упразднении данного поста. О дальнейших планах руководителя предприятия не сообщается. Его место на «ЕВРАЗ НТМК» займет руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей