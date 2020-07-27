Директор НТМК Алексей Кушнарев награжден знаком отличия Свердловской области

Указ о награждении Кушнарева был подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым накануне. Топ-менеджер был награжден «за большой вклад в благотворительную деятельность и большие заслуги в реализации социальный проектов».

Напомним, ранее появилась информация об уходе Алексея Кушнарева с должности управляющего директора «Евраз-НТМК» и «Евраз-КГОК», а также об упразднении данного поста. О дальнейших планах руководителя предприятия не сообщается. Его место на «ЕВРАЗ НТМК» займет руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.