Куйвашев опять продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области
Сегодня, 18:15ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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В Свердловской области продлили ограничения, связанные с пандемией, до третьего августа, сообщает губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области сообщил о подписании указа о продлении ограничительных мер связанных с короновируской пандемией. Режим повышенной готовности продлится до третьего августа.
Ещё на неделю — до 3 августа — в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки,сказал глава региона Евгений Куйвашев
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Указ губернатора Свердловской области о продление ограничительных мер в связи с коронавирусом
Фото: личная страница в инстаграм Евгения Куйвашева
Напомним, накануне стало известно, что глава Минздрава региона Андрей Цветков будет отправлен в отставку из-за многочисленных нарушений при личении коронавируса в Свердловской области.
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