Куйвашев опять продлил ограничения по коронавирусу в Свердловской области

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области сообщил о подписании указа о продлении ограничительных мер связанных с короновируской пандемией. Режим повышенной готовности продлится до третьего августа.

Ещё на неделю — до 3 августа — в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки,сказал глава региона Евгений Куйвашев

Указ губернатора Свердловской области о продление ограничительных мер в связи с коронавирусом Фото: личная страница в инстаграм Евгения Куйвашева