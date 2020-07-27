Пандемия стала причиной отмены Курбан-Байрама в Свердловской области
Сегодня, 19:37ОбществоФото: pixabay
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Мусульмане в Свердловской области отменили праздничные молитвы на Курбан-Байрам, сообщает justmedia.
Сюжеты: Екатеринбург
Духовное управление мусульман Свердловской области сообщило о решение отменить праздничные молитвы на Курбан-Байрам. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Чтобы избежать увеличение числа заражённых COVID-19, мусульман призвали отметить праздник дома.
Однако не будут приостановлены пятикратные и пятничные молитвы. Они будут вестись в обычном режиме, но с соблюдением всех требование безопасности в период пандемии.
Напомним, православные провели Крестный ход в составе 10 тысяч человек ночью с 16 на 17 июля.
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