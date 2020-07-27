Пандемия стала причиной отмены Курбан-Байрама в Свердловской области

Духовное управление мусульман Свердловской области сообщило о решение отменить праздничные молитвы на Курбан-Байрам. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Чтобы избежать увеличение числа заражённых COVID-19, мусульман призвали отметить праздник дома.

Однако не будут приостановлены пятикратные и пятничные молитвы. Они будут вестись в обычном режиме, но с соблюдением всех требование безопасности в период пандемии.